Lewis Hamilton ondanks deze rampstart nog tweede, al ziet hij Nico Rosberg naderen

video Mercedes maakte er ook in de Grote Prijs van Italië, de thuishaven van Ferrari nota bene, een feestje van. Nico Rosberg snelde meteen naar de eerste plaats en die plek gaf hij niet meer weg. Voor de 31-jarige Duitser was het de zevende zege van het seizoen en de 21ste uit zijn loopbaan. WK-leider Hamilton begon dramatisch (bekijk het filmpje hierboven) en verloor meteen enkele plaatsen, maar de Brit panikeerde niet en eindigde uiteindelijk als tweede, waardoor hij leider blijft. Hamilton ziet zijn teamgenoot wel tot op twee punten naderen.

De Duitser Sebastian Vettel eindigde in zijn Ferrari als derde, op bijna twintig seconden van Rosberg, en vervolledigde zo het podium. De Fin Kimi Raikkonen reed in de tweede Ferrari naar de vierde plaats in de thuisrace van de Italiaanse renstal.



De Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) en de Fin Valtteri Bottas (Williams) eindigden als vijfde en zesde. De jonge Nederlander Max Verstappen (Red Bull) kwam als zevende over de streep.



Binnen twee weken (18 september) staat in Singapore op het Marina Bay Street Circuit de vijftiende WK-wedstrijd op het programma.