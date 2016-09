Hamilton neemt het op voor hevige Verstappen: "Laat die jongen met rust"

Door: Maarten Vanbergen

3/09/16 - 23u08 Bron: autobahn.eu

© photo news.

Formule 1 Max Verstappen kreeg na zijn wilde manoeuvres in Spa redelijk wat commentaar over zich heen. Lewis Hamilton neemt het op voor hem: "Laat die jongen met rust", oppert de Mercedesrijder.

Ook Fernando Allonso, Toto Wolff en Bernie Ecclestone steunden de jonge Nederlander. Maar ook Lewis Hamilton, die zelf het risico al eens durft opzoeken, stak hem een hart onder de riem.



"Laat de jongen met rust, hij is pas 18...', zegt Hamilton. "Wat deden wij misschien toen we zo oud waren? Roekeloos is iedereen geweest, hij moet gewoon nog een balans vinden. Ik had ook fouten gemaakt mocht ik op mijn 18e Formule 1 rijden hoor. Ik zie in hem een enorm getalenteerde rijder die nog wat moet worden bijgeschaafd. Hij heeft al een Grand Prix gewonnen en er rust veel druk op zijn schouders... Sommigen lijken dat niet te begrijpen."



Zijn mening steekt sterk af tegenover die van bijvoorbeeld Niki Lauda: "Zijn actie in de eerste bocht was krankzinnig. Ik ken zijn vader goed, zal hem zeggen dat hij eens met zijn zoon moet praten. Als Max vindt dat hij niets verkeerd deed en Raikkonen fout was, dan moet hij een psychiater opzoeken..."