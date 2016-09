Supertalent Vandoorne krijgt vanaf 2017 zitje bij McLaren

Door: Maarten Vanbergen

3/09/16 - 17u16

© photo news.

Formule 1 De 24-jarige Stoffel Vandoorne heeft zijn zitje bij McLaren voor volgend jaar zeker beet. Hij zal samen met Fernando Alonso strijden in het kampioenschap, Jenson Button krijgt een nieuwe rol binnen het team. "Een perfecte mix tussen bewezen klasse en immens potentieel", aldus Ron Dennis. Vandoorne was sinds 2013 lid van het McLaren Young Driver Programme.

Vandoorne is enorm blij met de grote kans: "Eerst en vooral wil ik iedereen van het team bedanken en in het speciaal Ron Dennis, voor het vertrouwen in mij. Ik heb veel handtekeningen gezet in mijn leven, maar die onder het contract van vandaag... Ik heb nog nooit zo een geweldig gevoel gehad met het oppakken van een pen."



"Het is een enorme eer om echt een zitje te krijgen bij McLaren-Honda en ik zal even hard blijven werken als voorheen. Ik ken het team goed, met een fantastische groep en extreem slimme mensen. Ik heb immens vertrouwen in dit project en ik ben er zeker van dat ik van racen naast een briljante rijder als Alonso mij alleen maar beter zal maken zodat ik voor het team successen kan halen in de toekomst"



Vandoorne laat wel weten dat hij niet kan zeggen of de successen vlug zullen volgen, maar dat hij wel gebrand is om het goed te doen.



Ron Dennis: "Stoffel heeft de jongste tweeënhalf jaar als testpiloot een waardevolle bijdrage geleverd", stelde teambaas Ron Dennis. "Hij heeft veel kunnen leren van Alonso en Button en van onze ingenieurs. Zijn opleiding zit er nu op. Hij is klaar om in de Formule 1 te racen en heeft dat in Bahrein trouwens al bewezen."

Our 2017 race driver line-up: Fernando Alonso & Stoffel Vandoorne, with Jenson working with them in his new role. pic.twitter.com/uRw0sJp8O3 — McLaren (@McLarenF1) © belga.

Invloed Mercedes-baas Wolff? Eind augustus liet Mercedes-baass Toto Wolff nog aan ons weten dat Vandoorne op beide oren mocht slapen.



Wolff: "Ik volg Stoffel al lang. Ik zag hem in de opstapklassen bezig. Ik zag hem ook groeien. Als mens, als coureur. Ik zag hem races winnen in de Formule Renault-kampioenschappen. Bekijk hem vandaag en je ziet: daar staat persoonlijkheid. Hij heeft alles om een echte ster te worden. En dan is er vooral de manier waarop hij vorig seizoen de titel pakte in GP2. Die jongen hoort in formule 1. Mocht ik de weelde niet hebben om in mijn team zowel Rosberg als Hamilton te hebben, dan staat Stoffel op het korte lijstje van de coureurs die ik wil. Het is simpel: als McLaren zo zot is om hem volgend seizoen niet te nemen, dan zorg ik ervoor dat hij in een ander team binnen raakt."



Bij McLaren zijn ze duidelijk niet zo gek dat ze hun goudhaantje laten gaan. © belga. © belga. © belga. © belga. © epa. © getty. © belga. © belga.