Lewis Hamilton verovert polepositie in Italië, zevende plek voor Verstappen

Door: redactie

3/09/16 - 15u12 Bron: Belga

Lewis Hamilton. © reuters.

De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) vertrekt morgennamiddag vanuit polepositie in de Grote Prijs van Italië, de veertiende manche in het WK Formule 1. Max Verstappen moet het stellen met een zevende plek.

De 31-jarige Hamilton klokte vandaag op het circuit van Monza de snelste tijd in de kwalificatiesessie. De drievoudige wereldkampioen zette een ronde neer in 1:21.135 en bleef daarmee zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg (tweede op 0.478) voor. Die start naast hem op de eerste rij.



Voor WK-leider Hamilton is het de zevende pole van het seizoen, de 56e uit zijn carrière. De Brit tracht morgen voor de derde keer op rij in Monza te winnen, voor de vierde keer in totaal (na zeges in 2012, 2014 en 2015). Michael Schumacher is met vijf zeges recordhouder.



De Duitser Sebastian Vettel en de Fin Kimi Raikkonen reden in hun Ferrari op de thuisomloop van de Italiaanse renstal naar de derde en vierde tijd. Zij staan op de tweede startrij.



De Fin Valtteri Bottas (Williams) en de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) vertrekken vanaf rij drie. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) klokte de zevende tijd.