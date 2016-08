Felipe Massa beslist om na 14 jaar een punt te zetten achter zijn Formule 1-carrière

Door: Mike De Beck

1/09/16

Veertien jaar lang rijdt Felipe Massa al rond in het Formule 1-circuit, maar dit seizoen wordt ook zijn laatste. Dat heeft de Braziliaanse autocoureur vandaag bekendgemaakt op een persconferentie.

De ondertussen al 35-jarige Braziliaan is momenteel een begrip in de Formule 1. Sinds hij in 2002 zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport scheurde Massa al bij gerenommeerde teams als Sauber, Ferrari en Williams over het asfalt.



Vicewereldkampioen in 2008

Uiteindelijk sleepte Massa elf Grote Prijzen in de wacht, maar hij greep wel naast de wereldtitel. In 2008 was de landgenoot van de betreurde Ayrton Senna er bijzonder dicht bij met zijn tweede stek in het eindklassement. In een razendspannende slotrace ging Lewis Hamilton toen alsnog met de wereldtitel aan de haal. Massa kwam slechts een punt tekort om het kampioenschap in de wacht te slepen. Dat jaar won hij onder meer de GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps. In totaal stond Massa 41 keer op het podium van een GP en veroverde hij zestien keer de poleposition.



"Dromen verwezenlijkt"

Toch mag Massa terugblikken op een knappe carrière. "Ik kon heel veel dromen van me verwezenlijken en ik ben dan ook bijzonder trots op mijn carrière", vertelde de Braziliaan op zijn persconferentie. De Grand Prix van Abu Dhabi op het einde van dit seizoen wordt dan ook het laatste kunstje van Massa in zijn Formule 1-bolide.



Sinds 2014 rijdt Massa voor de Britse renstal Williams. Enkele dagen voor de Grote Prijs Formule 1 van Italië staat hij op de tiende plaats in het wereldkampioenschap.