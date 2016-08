F1-rijder Kevin Magnussen kan racen in Monza na horrorcrash in GP van België

Thomas Lissens

1/09/16 - 13u31

video De Deense F1-piloot Kevin Magnussen (Renault) is na een laatste medische controle fit verklaard om deel te nemen aan de Grote Prijs Formule 1 van Italië, die zondag op het circuit van Monza gereden wordt. Dat bevestigde de Internationale Autosportfederatie FIA.

Magnussen maakte vorige zondag tijdens de GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps een horrorcrash. Boven op de Raidillon verloor de Deen de controle over zijn bolide, waardoor hij op topsnelheid tegen de bandenmuur smakte. Als bij wonder liep Magnussen daarbij niet meer op dan een blessure aan zijn linkerenkel.



De Safety Car moest het circuit op, even later werd de race zelfs volledig stilgelegd om de schade aan het circuit te herstellen.