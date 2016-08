Monza blijft behouden voor Formule 1

Door: redactie

Monza is ook de komende jaren verzekerd van de Formule 1. Het beroemde racecircuit in Italië is een nieuwe deal overeengekomen met de koningsklasse van de autosport. "De Grote Prijs van Italië blijft in Monza. We zijn zeer tevreden", liet de president van de regio Lombardije vandaag weten op Facebook.