Verstappen krijgt wind van voren: "Als Max vindt dat hij niets verkeerd deed, dan moet hij psychiater zoeken"

Door: Jo Bossuyt

29/08/16 - 05u00

© belga.

Nico Rosberg verwachtte meer dan gewoon winnen. Met zijn rivaal op de laatste rij wilde hij het gat in het klassement dichtrijden. Maar Hamilton draaide een dijk van een koers uit zijn stuur. Max Verstappen deed dat niet. Na contact met een Ferrari zag het hem rood voor de ogen. Het collectieve oordeel over zijn gedrag was niet mals.

Van Raikkonen, "ik heb dit nog met geen enkele andere coureur meegemaakt." Van Mercedes-baas Toto Wolff, "ik hou van hem als autocoureur, maar we moeten toch uitkijken dat dit verhaal niet eens in de muur eindigt." Zijn eigen teambaas ook, Christian Horner: "Max moet hier uit leren." Maar het scherpst was Niki Lauda: "Zijn actie in de eerste bocht was krankzinnig. Ik ken zijn vader goed, zal hem zeggen dat hij eens met zijn zoon moet praten. Als Max vindt dat hij niets verkeerd deed en Raikkonen fout was, dan moet hij een psychiater opzoeken..."



Lees er hier op HLN Sport Plus alles over. U vindt het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.