Webber drinkt champagne uit schoen Ricciardo

Door: redactie

28/08/16 - 19u21

© getty.

video Daniel Ricciardo kon vanmiddag na zijn tweede plaats vooral lachen om landgenoot Mark Webber. De Australiër, die op het podium de interviews deed, dronk champagne uit de schoen van Ricciardo. "Bedankt maat, je hebt ons land nog trotser gemaakt", zei de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull.

Rosberg had zowaar lovende woorden voor teamgenoot Hamilton, waarmee hij een moeizame verstandhouding heeft. De Duitser was onder de indruk van de opmars van zijn grote rivaal. "Om vanaf de 21e naar de derde plek te rijden is een felicitatie waard. Het maakte het voor mij wel een stuk makkelijker dat Lewis van achteren moest beginnen. Volgende week zal het op Monza wel weer een ouderwets gevecht worden."