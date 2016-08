Rosberg wint na knotsgek racebegin in Francorchamps, Verstappen pas elfde

Thomas Lissens

Nico Rosberg heeft een erg turbulente Grote Prijs Formule 1 van België gewonnen. De start op het circuit van Spa-Francorchamps verliep niet zonder slag of stoot en na een horrorcrash van Magnussen moest de race zelfs even worden stilgelegd. Rosberg reed uiteindelijk autoritair naar de overwinning, maar vooral de opmars van WK-leider Lewis Hamilton was indrukwekkend. Max Verstappen had zijn deel van de pech en reed uiteindelijk als elfde over de eindmeet.

© epa. © getty. Verstappen startte zwak en de Nederlander kwam al in de eerste bocht in aanrijding met de Ferrari van viervoudig winnaar Kimi Räikkönen, die op zijn beurt zijn teamgenoot Sebastian Vettel raakte. Beide Ferrari's werden daardoor ver teruggeslagen. Bij de botsing raakte ook de voorvleugel van Verstappen beschadigd. De achttienjarige rijder handhaafde zich nog wel even op de tweede plek, maar werd op het lange parcours van ruim 7 kilometer door steeds meer piloten gepasseerd. Verstappen slaagde erin de pits te bereiken, waar een nieuwe vleugel op zijn bolide van Red Bull werd gemonteerd. Vanaf de zeventiende plek moest de Nederlander aan een inhaalrace beginnen.



Om de turbulente beginfase compleet te maken, maakte Kevin Magnussen vervolgens met zijn Renault een horrorcrash. Boven op de Raidillon verloor de Deen de controle over zijn bolide, waardoor hij op topsnelheid tegen de bandenmuur smakte. De Safety Car moest het circuit op en even later werd de race zelfs volledig stilgelegd om de schade aan een vangrail te herstellen.



Opmars Hamilton



Zo'n twintig minuten later mochten de rijders hun bolides opnieuw starten. Rosberg (Mercedes) reed aan de leiding, maar vooral de derde plaats van zijn ploegmaat en WK-leider Lewis Hamilton viel op. Na een motorwissel in de reeksen moest de Brit helemaal achteraan starten en daardoor bleef hij gespaard van de chaos bij de start.



Rosberg reed uiteindelijk autoritair naar de zege, zijn eerste ooit in Francorchamps. Ricciardo (Red Bull) snelde naar de tweede plaats en Hamilton werd knap derde. Verstappen moest uiteindelijk vrede nemen met de elfde plaats en de Nederlander pakt zo geen punten voor de WK-stand. Daarin nadert Rosberg tot op negen punten van Hamilton, die de schade vandaag dus wel knap beperkte. Ricciardo is derde. © getty. © twitter.