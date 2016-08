Chaos op Francorchamps: race ligt kwartier stil na megacrash Magnussen

That crash was so massive Kevin Magnussen's headrest flew off! Scary stuff #BelgianGP pic.twitter.com/3FbtTRe4Ed

video De Grote Prijs Formule 1 van België op het circuit van Spa-Francorchamps kende deze namiddag een bijzonder turbulente start. Even later volgde de rode vlag na een crash van Kevin Magnussen, waardoor de race een kwartier moest worden stilgelegd om een vangrail te herstellen.

Na een zwakke start van de Nederlander Max Verstappen kwam de Red Bull-rijder al in de eerste bocht in aanrijding met de Ferrari van viervoudig winnaar Kimi Räikkönen, die op zijn beurt zijn teamgenoot Sebastian Vettel raakte. Beide Ferrari's werden daardoor ver teruggeslagen. Bij de botsing raakte ook de voorvleugel van Verstappen beschadigd. De achttienjarige rijder handhaafde zich nog wel even op de tweede plek, maar werd op het lange parcours van ruim 7 kilometer door steeds meer piloten gepasseerd. Verstappen slaagde erin de pits te bereiken, waar een nieuwe vleugel op zijn bolide van Red Bull werd gemonteerd. Vanaf de zeventiende plek moest de Nederlander aan een inhaalrace beginnen.



Door de brokstukken op de baan kreeg Carlos Sainz Jr. even later een klapband. Ook voor Ericsson, Button en Wehrlein is de GP van België al afgelopen. Kevin Magnussen maakte vervolgens met zijn Renault een horrorcrash. Boven op de Raidillon verloor de Deen de controle over zijn bolide, waardoor hij op topsnelheid tegen de bandenmuur smakte. De Safety Car moest het circuit op, even later werd de race zelfs volledig stilgelegd om de schade aan een vangrail te herstellen.