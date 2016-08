Rosberg pakt pole in Spa

Door: redactie

De Duitser Nico Rosberg (Mercedes) heeft vandaag de poleposition veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van België, dat is de dertiende WK-manche van het seizoen.

De vicewereldkampioen werkte op het circuit van Spa-Francorchamps zijn snelste ronde af in 1:46.744 en zo was hij 149 duizendsten van een seconde sneller dan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die met een tweede stek zijn beste resultaat ooit neerzette in de kwalificaties. De Fin Kimi Räikkönen (Ferrari), viervoudig winnaar in Spa, was in 1:46.910 goed voor de derde tijd. Voor Rosberg is het de 28e pole in zijn carrière, de derde op rij.



Regerend wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) en voormalig wereldkampioen Fernando Alonso (McLaren) moeten zondag vertrekken van op de laatste startrij van de GP. Beide piloten wisten voor de start van de kwalificaties al dat ze respectievelijk 55 en 35 plaatsen moesten inleveren na het vervangen van te veel motoronderdelen. Hamilton duwde niet door in de kwalificaties en ging er al in het eerste deel (Q1) uit, Alonso zette zelfs geen tijd op de tabellen.



Hamilton verdedigt een voorsprong van negentien punten op zijn ploegmaat Nico Rosberg. De afgelopen vier GP's won de Brit allemaal en ook vorig jaar was hij de beste op het legendarische circuit. De laatste zege van Rosberg dateert al van 19 juni. Toen won hij in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe de GP van Europa.