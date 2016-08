Kimi Räikkönen grijpt de macht in laatste vrije oefensessie van Spa

Door: redactie

27/08/16 - 14u24 Bron: Belga

© getty.

De Fin Kimi Räikkönen (Ferrari) heeft op het circuit van Spa-Francorchamps de snelste tijd neergezet in de derde en tevens laatste vrije oefensessie voor de Grote Prijs Formule 1 van België, de dertiende WK-manche van het seizoen.

De viervoudige winnaar van de GP van België werkte zijn snelste ronde onder een loden zon af in 1:47.974 waardoor Iceman iets meer dan twee tienden van een seconden sneller was dan de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull). De derde tijd kwam op naam van zijn Ferrari-ploegmaat Sebastian Vettel.



De Nederlander Max Verstappen kon met zijn Red Bull wegens problemen met de versnellingsbak geen tijd op de tabellen krijgen. Als de versnellingsbak moet worden vervangen, dan wordt Verstappen mogelijk morgen vijf plekken teruggezet op de startgrid. Gisteren was de Nederlander nog de snelste in de tweede vrije oefenritten.



De kwalificaties worden deze namiddag nog gereden op Francorchamps, de GP staat morgen op het programma. Lewis Hamilton (Mercedes) verdedigt er een voorsprong van negentien punten op zijn ploegmaat Nico Rosberg. De afgelopen vier GP's won de Brit allemaal en ook vorig jaar was hij de beste op het legendarische circuit. De laatste zege van Rosberg dateert al van 19 juni. Toen won hij in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe de GP van Europa.