Belofte: "Ik zorg ervoor dat Stoffel Vandoorne volgend jaar in Formule 1 rijdt"

Door: Jo Bossuyt in Francorchamps

27/08/16 - 06u30

© belga.

Stoffel Vandoorne mag op beide oren slapen. In maart 2017 staat hij op de startgrid in Melbourne. Dat heeft Mercedes-baas Toto Wolff ons gisteren gezegd. Wat zeggen we: hij heeft het ons beloofd. "Als McLaren zot genoeg is om hem niet te nemen, dan zorg ik ervoor dat hij een stuur krijgt."

Wolff: "Ik volg Stoffel al lang. Ik zag hem in de opstapklassen bezig. Ik zag hem ook groeien. Als mens, als coureur. Ik zag hem races winnen in de Formule Renault-kampioenschappen. Bekijk hem vandaag en je ziet: daar staat persoonlijkheid. Hij heeft alles om een echte ster te worden. En dan is er vooral de manier waarop hij vorig seizoen de titel pakte in GP2. Die jongen hoort in formule 1. Mocht ik de weelde niet hebben om in mijn team zowel Rosberg als Hamilton te hebben, dan staat Stoffel op het korte lijstje van de coureurs die ik wil. Het is simpel: als McLaren zo zot is om hem volgend seizoen niet te nemen, dan zorg ik ervoor dat hij in een ander team binnen raakt."



