Qualifier Gojowczyk verrast Paire in finale in Metz

24/09/17

De Duitse qualifier Peter Gojowczyk (ATP 95) heeft vandaag verrassend het ATP-toernooi in het Franse Metz (hard/482.060 euro) op zijn palmares gezet, goed voor de eerste ATP-titel in zijn carrière.

Gojowczyk won in de finale in twee sets van het Franse zevende reekshoofd Benoit Paire (ATP 41). Na 1 uur en 8 minuten gaf het scorebord de 7-5, 6-2 eindstand aan. De 28-jarige Gojowczyk, die in de kwalificaties de maat nam van Yannick Mertens (ATP 331), stond voor het eerst in een ATP-finale. De 28-jarige Paire werkte zijn vijfde ATP-finale af. De Fransman wist er slechts een te winnen, in het Zweedse Bastad in 2015. In de kwartfinales kegelde Paire David Goffin (ATP 12) uit het toernooi.

Damir Dzumhur verovert eerste ATP-titel in Rusland

Damir Dzumhur (ATP 55) won het ATP-toernooi van het Russische Sint-Petersburg (hard/1 miljoen dollar). De Bosniër haalde het in de finale in drie sets van het Italiaanse derde reekshoofd Fabio Fognini (ATP 29): 3-6, 6-4 en 6-2 na 1 uur en 54 minuten.



De 25-jarige Dzumhur stond pas in zijn tweede ATP-finale. Eerder dit jaar verloor de Bosniër de finale in Winston-Salem.



De 30-jarige Fognini, die in de halve finales het Spaanse topreekshoofd Roberto Bautista Agut (ATP 13) uitschakelde, greep naast zijn zesde ATP-titel. Eerder dit jaar was hij de beste in het Zwitserse Gstaad. De Italiaan schopte het al veertien keer tot in een ATP-finale, in 2012 verloor hij de eindstrijd in Sint-Petersburg van de Slowaak Martin Klizan.