Wozniacki schrijft WTA-toernooi Tokio op haar naam - Ostapenko wint in Seoel

Caroline Wozniacki (WTA 6) heeft vandaag het WTA-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/1 miljoen dollar) gewonnen. De Deense titelverdedigster, het derde reekshoofd, versloeg in de finale de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 23) in twee sets. Het werd 6-0 en 7-5 na 1 uur en 14 minuten tennis.

© getty. Voor Wozniacki is het pas de eerste titel van het jaar, de 26e uit haar carrière. Het Toray Pan Pacific Open staat nu drie keer op haar erelijst. Ze won het toernooi een eerste keer in 2010.



"Dit is een fantastisch gevoel", reageerde de 26-jarige Wozniacki, die in 2017 al zes finales verloor. "Ik speel heel graag hier in Tokio. De baan ligt me uitstekend en het voelt super om mijn titel te kunnen verlengen."



De voormalige nummer 1 heeft nu sinds 2008 elk jaar minstens een toernooi gewonnen. Pavlyuchenkova, net als Wozniacki 26 jaar, blijft voorlopig steken op tien WTA-toernooizeges. © getty.