Misnoegde Wickmayer kan niet aantreden in Tashkent: "Gestraft door goede prestaties"

23/09/17 - 15u07 Bron: Belga

© afp.

Yanina Wickmayer moet volgende week noodgedwongen een trainingsperiode inlassen. De tennisster had gehoopt te kunnen spelen in Tashkent, maar door haar goede prestaties deze week in Guangzhou gaat dat niet door. In een bericht op Instagram uit 'Wicky' haar ongenoegen.