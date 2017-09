Elise Mertens verovert dubbeltitel in Guangzhou

Bewerkt door Glenn Van Snick

Elise Mertens heeft vandaag, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. Mertens en Schuurs, het eerste reekshoofd in China, klopten in de finale na één uur en acht minuten in twee sets (6-2 en 6-3) de Australische tandem Monique Adamczak/Storm Sanders, het tweede reekshoofd.

Adamczak en Sanders haalden het in de kwartfinales nog wel van Yanina Wickmayer en haar Amerikaanse partner Alison Riske.



Eerder strandde Mertens (WTA 40) in China in het enkelspel in de openingsronde. Het vijfde reekshoofd verloor in twee sets van de thuisspeelster Wang Yafan (WTA 147): 6-2 en 7-6 (7/5).



Het is voor Mertens haar tweede WTA-titel in het dubbelspel. Eerder won ze in januari 2016, aan de zijde van An-Sophie Mestach, het WTA-toernooi in Auckland. In Istanboel en Boekarest was ze dit jaar telkens verliezend finalist.