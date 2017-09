Goffin moet het hoofd buigen in de kwartfinales, al pakte hij wel uit met dit héérlijk passing shot

Door: redactie

David Goffin (ATP 12) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de halve finales op het ATP-toernooi in het Franse Metz (hard/482.060 euro). De Luikenaar, het tweede reekshoofd, verloor na twee uur en 27 minuten in drie sets (7-6 (7/3), 5-7, 7-6 (9/7)) van de Fransman Benoit Paire (ATP 41), het zevende reekshoofd.

In de halve finales wacht voor Paire een partij tegen de Oezbeek Denis Istomin (ATP 82) of de Georgiër Nikolz Basilashvili (ATP 64).



David Goffin was de enige Belg op de hoofdtabel van het Moselle Open, een toernooi dat hij in 2014 won en waar hij vorig jaar de halve finales haalde. Yannick Mertens (ATP 339) raakte niet door de kwalificaties.