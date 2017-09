Kerber klopt Pliskova in duel tussen ex-nummers 1 in Tokio

Door: redactie

De Duitse Angelique Kerber (WTA 14) heeft vandaag in de kwartfinales van het WTA-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/1.000.000 dollar) de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 4) geklopt in 7-6 (7/5), 7-5. Het was een duel tussen twee speelsters die dit jaar op nummer één stonden op de WTA-ranking.