Kerber klopt Pliskova in duel tussen ex-nummers 1 - Geen finale voor Wickmayer - Hawk-Eye heeft concurrent

video Yanina Wickmayer (WTA 116) heeft zich vandaag niet kunnen kwalificeren voor de finale van het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou (hard/250.000 dollar). In de halve eindstrijd ging Wickmayer in twee sets onderuit tegen de Servische Aleksandra Krunic (WTA 65). Het werd 6-3 en 6-3 na 1 uur en 11 minuten.

De 27-jarige Wickmayer had de twee vorige ontmoetingen tegen de 24-jarige Krunic wel gewonnen. De tegenstander van Krunic in de finale wordt de Russin Evgeniya Rodina (WTA 94) of de Chinese Shuai Zhang (WTA 30), het tweede reekshoofd.



Yanina Wickmayer telt voorlopig zes WTA-titels op haar erelijst. Dit jaar is haar erelijst nog blanco. Krunic won in juni in het Kroatische Bol haar eerste en tot nog toe enige WTA-titel.



In het dubbelspel staat Elise Mertens zaterdag in de finale met haar Nederlandse partner Demi Schuurs. Zij strijden om de titel tegen de Australiërs Monique Adamczak en Storm Sanders. Lees ook Wickmayer stoot door naar halve finales in Guangzhou

Elise Mertens opent tegen Japanse Osaka Elise Mertens (WTA 40) neemt het in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.666.000 dollar) op tegen de Japanse Naomi Osaka (WTA 44). Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 21-jarige Limburgse en de 19-jarige Japanse.



Bij winst staat Mertens in de zestiende finales tegenover de Russin Elena Vesnina (WTA 19) of de Chinese wildcard Ying)Ying Duan (WTA 97). Elise Mertens is de enige Belgische deelneemster aan het Dongfeng Motor Wuhan Open. © photo news.

Kerber klopt Pliskova De Duitse Angelique Kerber (WTA 14) heeft vandaag in de kwartfinales van het WTA-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/1.000.000 dollar) de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 4) geklopt in 7-6 (7/5), 7-5. Het was een duel tussen twee speelsters die dit jaar op nummer één stonden op de WTA-ranking.



Kerber neemt het morgen in de halve finales op tegen Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 23). De Russin klopte in haar kwartfinale de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 25) in 5-7, 6-3, 6-1.



Momenteel bekleedt de Spaanse Garbine Muguruza de hoogste positie op de wereldranking. © getty.

Foxtenn gaat concurrentie aan met Hawk-Eye Het ATP-toernooi in het Franse Metz is het eerste ter wereld dat het computersysteem Foxtenn gebruikt als er twijfel heerst over een arbitrale beslissing. Normaliter staat het Hawk-eye-systeem de scheidsrechters bij.



Hawk-Eye deed zijn intrede in 2006 op het toernooi van Miami, en de techniek veroverde nadien de wereld. Het 'haviksoog', ontwikkeld door de Japanse Computerfabrikant Sony, helpt de refs bij twijfel of de bal in of uit is.



Foxtenn doet nu dus ook zijn intrede op de markt. Het systeem, van Spaanse makelij, hoopt de toernooi-organisatoren te overtuigen met een nog nauwkeurigere technologie. Maar lieft veertig high definition-camera's zullen een wedstrijd capteren, waardoor de scheidsrechters, volgens de ontwerpers, nog juistere beslissingen kunnen nemen.



Na Metz zal Foxtenn in oktober ook gebruikt worden op het toernooi van Antwerpen.