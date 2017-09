David Goffin bereikt kwartfinales in Metz en treft in volgende ronde Franse 'bad boy'

Door: redactie

21/09/17 - 22u05

David Goffin. © rv.

video David Goffin (ATP 12) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Franse Metz (hard/482.060 euro). De Luikenaar versloeg in de tweede ronde de Spanjaard Nicolas Almagro (ATP 131) in drie sets. Na 1 uur en 33 minuten stond de 3-6, 6-3 en 6-3 eindstand op het scorebord.

Het was het zesde onderlinge duel tussen de 26-jarige Goffin en de 32-jarige Almagro. De stand is nu 3-3, waarbij Goffin de drie laatste duels heeft gewonnen.



Goffin, die als tweede reekshoofd vrij was in de eerste ronde, neemt het in de kwartfinales op tegen de Franse 'bad boy' Benoit Paire (ATP 41). In de onderlinge ontmoetingen staat het 2-2.



David Goffin is de enige Belg op de hoofdtabel van het Moselle Open, een toernooi dat hij in 2014 won en waar hij vorig jaar de halve finales haalde. Yannick Mertens (ATP 339) raakte niet door de kwalificaties.