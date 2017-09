Wickmayer klopt eerste reekshoofd en heeft ticket voor kwartfinales Guangzhou beet - Mertens door in dubbel

Bewerkt door Glenn Van Snick

Yanina Wickmayer (WTA 116) heeft vandaag in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou (hard/250.000 dollar) een knappe zege geboekt tegen de Chinese Peng Shuai (WTA 24), het eerste reekshoofd. Wickmayer won in tweemaal 6-4.

De partij duurde één uur en 26 minuten. In de kwartfinales treft Wickmayer de winnares van het duel tussen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 102) en de Française Alizé Cornet (WTA 43/6).



In het dubbelspel is Wickmayer ook aan zet. Aan de zijde van de Amerikaanse Alison Riske neemt ze het in de kwartfinales op tegen de Australiërs Monique Adamczak/Storm Sanders, de tweede reekshoofden.

