Door: redactie

19/09/17 - 22u49

© epa.

David Goffin (ATP 12) kent zijn tegenstander in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Metz (hardcourt/450.000 euro). Goffin neemt het op tegen de Spanjaard Nicolas Almagro (ATP 131), die in de eerste ronde na één uur en 42 minuten in twee sets (7-6 (7/3) en 7-5) afstand nam van de Fransman Julien Benneteau (ATP 94).