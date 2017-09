Davis Cup-finale tussen België en Frankrijk vindt plaats in Rijsel

Bewerkt door: XC

19/09/17 - 12u54 Bron: Belga

Steve Darcis bezorgde ons land in de halve finale het beslissende punt. © EPA.

De Davis Cup-finale tussen België en Frankrijk zal plaatsvinden in het Pierre Mauroy-stadion in Rijsel. In het stadion is plaats voor 27.000 toeschouwers. De ontmoeting wordt afgewerkt met gesloten dak. Dat heeft de Franse tennisbond (FFT) vandaag bekendgemaakt. De wedstrijden staan van 24 tot 26 november op het programma.

Het Franse team werkte de halve finale tegen Servië eveneens af in de Noord-Franse stad. Het team van Yannick Noah haalde het met 3-1 van de Serviërs. Ook in 2014 werd de Davis Cup-finale er georganiseerd. Toen verloren de Fransen met 3-1 van Zwitserland.



"Het Pierre Mauroy-stadion is een uitzonderlijke sportlocatie, waar het toeschouwersrecord in een Davis Cup-finale werd gebroken. Laten we er geen twijfel over bestaan, het stadion zal bomvol zitten bij de ontvangst van België. Het zal opnieuw een heksenketel zijn", verklaart FFT-voorzitter Bernard Giudicelli.



Aangezien Rijsel vlakbij de Belgische grens ligt, mogen David Goffin en co. heel wat steun verwachten van de eigen fans. Het Belgische Davis Cup-team, met naast Goffin ook Steve Darcis, Ruben Bemelmans en Arthur Degreef, versloeg afgelopen weekend in Brussel Australië met 3-2 in de halve finales. Daardoor plaatste België zich voor de derde keer voor de finale (na 1904 en 2015). Twee jaar geleden gingen de Belgen in de eindstrijd in Flanders Expo in Gent met 3-1 onderuit tegen Groot-Brittannië.