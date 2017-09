Elise Mertens sneuvelt in eerste ronde Guangzhou

Bewerkt door: XC

Elise Mertens (WTA 40) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou (hard/250.000 dollar). Onze 21-jarige landgenote, het vijfde reekshoofd, verloor in de eerste ronde in twee sets van de twee jaar oudere Chinese Wang Yafan (WTA 147): 6-2 en 7-6 (7/5) na 1 uur en 54 minuten.