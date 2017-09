Toernooizege levert Van Uytvanck 30 plaatsen winst op

Door: redactie

Alison Van Uytvanck wipt op de vandaag gepubliceerde nieuwe WTA-ranglijst van plaats 98 naar 68. Die dertig plaatsen winst heeft ze te danken aan haar eindzege in het WTA-toernooi in Quebec (tapijt/250.000 dollar).

De Vlaams-Brabantse versloeg gisteren in de finale in Canada de Hongaarse Timea Babos in drie sets: 5-7, 6-4 en 6-1. Elise Mertens, die afgelopen week sneuvelde in de kwartfinales op het WTA-toernooi in Tokio, is nog steeds de beste Belgische op de 40e plaats (+1). Daarna volgt Kirsten Flipkens, die één plaats moet prijsgeven, op de 67e stek. Maryna Zanevska is 107e (-), Yanina Wickmayer 116e (-3).



In de top twintig vallen geen wijzigingen te bespeuren. Garbine Muguruza staat nog steeds helemaal bovenaan de wereldranglijst, een week nadat de Spaanse voor het eerst in haar carrière de koppositie te pakken had. Op de ranking leidt Muguruza met een krappe marge van 65 punten voor de Roemeense Simona Halep. De Oekraïense Elina Svitolina is derde.