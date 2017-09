Krijgen deze taferelen eind november een vervolg? Davis Cup-helden gingen gisteravond helemaal uit de bol

MH

18/09/17 - 15u16

Een tweede Davis Cup-finale in amper drie jaar tijd. Het dak mocht er gisteravond dan ook echt wel af na de knalprestatie van onze nationale helden tegen Australië. Niet alleen op de dansvloer ging het er sfeervol aan toe, ook in de wagen gingen Goffin en co nog flink uit de bol. Dat bewijzen onderstaande filmpjes. Eind november strijden de Belgische tennissers in de finale tegen Frankrijk voor eindwinst.