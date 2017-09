Titelverdediger Argentinië degradeert uit Wereldgroep Davis Cup

Bewerkt door: PL

18/09/17 - 08u54 Bron: Belga

Argentinië kon niet rekenen op Juan Martin Del Potro, die vorig jaar een groot aandeel had in de 3-2 zege in de finale tegen Kroatië. © ap.

Titelverdediger Argentinië degradeert uit de Wereldgroep in de Davis Cup. De Argentijnen verloren afgelopen weekend met 3-2 in Kazachstan in de barrages voor behoud/promotie.