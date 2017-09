Wickmayer stoot door naar tweede ronde in Guangzhou

Bewerkt door: PL

18/09/17 - 08u29 Bron: Belga

© belga.

Yanina Wickmayer (WTA 116) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou (hard/250.000 dollar).

De 27-jarige Wickmayer versloeg in de eerste ronde de twee jaar jongere Nederlandse kwalificatiespeelster Lesley Kerkhove (WTA 154) in twee sets, telkens na een tiebreak: 7-6 (7/1), 7-6 (7/4). In de tweede ronde neemt 'Wicky' het op tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 102). Onze landgenote speelde één keer eerder tegen Kovinic op het WTA-circuit. In 2015 won Wickmayer met 2-6, 6-3, 6-3 op het gravel in de Tsjechische hoofdstad Praag.



Met vijfde reekshoofd Elise Mertens (WTA 40) staat nog een Belgische op de hoofdtabel in Guangzhou. Zij ontmoet in de eerste ronde de Chinese Wang Yafan (WTA 147).



Mertens en Wickmayer treden eveneens aan in het dubbelspel. Mertens vormt het eerste reekshoofd met de Nederlandse Demi Schuurs, Wickmayer komt in actie aan de zijde van de Amerikaanse Alison Riske.