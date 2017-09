Van Uytvanck pakt in Quebec tweede toernooizege uit carrière

Bewerkt door Glenn Van Snick

17/09/17 - 20u50 Bron: ANP

© photo news.

Alison Van Uytvanck heeft voor de tweede keer in haar carrière een WTA-toernooi gewonnen. Onze 23-jarige landgenoot, als zevende geplaatst in het Canadese Quebec, versloeg in de finale de als derde geplaatste Timea Babos in drie sets: 5-7, 6-4 en 6-1.