FINALE! Steve Darcis klaart klus in drie sets en zet Paleis 12 in vuur en vlam

België staat in de finale van de Davis Cup! Na de knappe overwinning van Goffin eerder op de dag heeft Steve Darcis zijn bijnaam nog eens alle eer aangedaan. 'Mister Davis Cup' won in drie sets van Jordan Thompson: 6-4, 7-5 en 6-2. 3-2 voor België na een sprankelende driedaagse. In de finale wacht Frankrijk dat een maat te sterk was voor Servië.

© epa. De eerste set begon voortreffelijk voor Darcis. Het uitgelaten publiek - nog aan het bekomen van de wondermooie partij van Goffin - inspireerde 'Shark' meteen. Onze landgenoot ging onmiddellijk door de opslag van Thompson en serveerde zelf zeer secuur. Bovendien had hij zijn rugzak met zijn pakketje aan slagen niet thuisgelaten. Hij varieerde goed tussen dropshots, slices en kanonskogels. Bij 5-4 mocht de 33-jarige Luikenaar serveren voor de eerste set en rondde het solide af. 6-4 en België op twee sets van een finale.



Maar Thompson is geen eitje - hij staat niet voor niets zeven plekken hoger dan Darcis op de wereldranglijst - en dat zagen we in de tweede set. Thompson krikte zijn niveau op en maakte het Darcis knap lastig. Bovendien kropen er teveel slordigheden in het spel van de Luikenaar. Breakpunten - zelfs twee setballen bij een 4-5-stand voor de Australiër - vielen er dan ook bij te vleet. Toch was het Darcis die het laken opnieuw naar zich toe wist te trekken, hetzij op karakter. Eerst bij 5-5 door de opslag van Thompson om het nadien koeltjes af te maken op de eigen service. Geen makkelijke set, wél twee - nul voor België in sets en dus nog ééntje te gaan! Lees ook Fenomenale Goffin klopt Kyrgios en hangt bordjes opnieuw gelijk in Davis Cup © photo news.

En die allesbeslissende set was een kopie van het eerste bedrijf. Darcis nam de touwtjes stevig in handen en drukte zijn tegenstander meteen tegen de muur. Zo waren de machtsverhoudingen na een lastige tweede set snel weer duidelijk. 'Shark' ging bij een 1-1 door de opslag van Thompson, waarna hij zonder enig probleem op de eigen service bevestigde: 3-1. Een nieuwe break met fraai tennis zette Paleis 12 in vuur en vlam, deze Steve Darcis was echt wel een paar klassen te sterk voor Thompson. Darcis gunde het nummer 70 van de wereld nog één game, keek niet meer achterom - wat is Darcis met zijn fijnzinnige dropshots een genot om naar te kijken - en denderde naar een enorm knappe zege! 6-2 in de derde set, team Belgium staat in de finale van de Davis Cup! © getty.