Fenomenale Goffin klopt Kyrgios en hangt bordjes opnieuw gelijk in Davis Cup

GVS

17/09/17 - 17u17

© photo news.

België is opnieuw in de running voor een finaleticket in de Davis Cup! Een fantastische David Goffin (ATP 12) heeft zijn enkelmatch tegen Niko Kyrgios (ATP 20) in vier sets gewonnen. Het werd 6-7, 6-4, 6-4 en 6-4. België-Australie: 2-2.

Daviscup-kapitein Van Herck vroeg een kolkend Paleis 12 en kreeg dat ook. Maar Kyrgios leek van meet af aan niet onder de indruk. Goffin kreeg op zijn eerste twee opslagspelletjes meteen zeven breakkansen om de oren, maar wist ze ongelofelijk maar waar allemaal weg te werken. Nadien draaide de service van onze landgenoot wél op volle toeren - net als die van de Australiër. Een echt opslagkanon, die Kyrgios - of kent u er nog die met de regelmaat van de klok aces bovenhalen van maar liefst 226 km/h? Doordat de services van beide heren dus piekfijn was afgesteld gingen we on serve naar een tiebreak. Daarin maakte de Luikenaar één cruciale fout op de eigen opslag. Kyrgios serveerde de eerste set uit met - wat dacht u? - een ace. 6-7 (4/7) voor Australië.

Hoe voortvarend het excentrieke nummer 20 van de wereld aan de wedstrijd begon - hoe snel hij meteen onder druk stond in de tweede set. Goffin haalde zijn beste tennis boven - de stevige opslagen van Kyrgios waren prompt geen onoverkomelijk probleem meer - Kyrgios was even het noorden kwijt. Met fantastisch tennis ging onze landgenoot bij zijn eerste breakpunt meteen door de opslag van Kyrgios terwijl hij zelf foutloos bleef op de eigen service. Even van het kastje naar de muur heet zoiets, de frustraties kropen in de kleren van de Australiër. Goffin gunde zijn opponent geen enkel breakpunt meer, sloeg aan 86 procent goeie eerste opslagen én maakte enkele fantastische punten met zijn backhand. 6-4 en België opnieuw op gelijke hoogte in sets. © getty.

22ste ace © photo news. En één break bleek ook voldoende in de derde set. Bij een 2-2-stand schakelde Goffin een versnelling hoger en ging door de service van de Australiër. De statistieken van onze landgenoot spreken eigenlijk boekdelen: 15 winners maar slechts 3 ongedwongen fouten. Goffin speelde op zijn allerbeste niveau, Kyrgios wist niet van welk hout pijlen te maken. Bij een 4-3 kon Goffin nogmaals breken, maar nu wist Kyrgios toch zijn opslagspelletje te houden. Op de eigen service bleef de Luikenaar evenwel secuur: 6-4 in de derde set en op één set verwijderd van winst.



In de vierde set begon de fysieke paraatheid van beide heren een rol te spelen. Beide heren hadden vrijdag al een zware match achter de rug én ook de eerste drie sets van deze partij waren zeer intensief. En daarin leek Goffin ook het pleit te winnen. Bij een 3-3-stand zag onze landgenoot alle hoeken van het terrein, maar plooien deed ie niet, integendeel. Met twee adembenemende ballen langs de lijn dreef hij Kyrgios in wanhoop. Een dubbele fout van de Australiër zorgde voor een nieuwe break. Maar Kyrgios wilde de handdoek nog niet gooien. Met zijn laatste krachten zorgde hij meteen voor een re-break. Maar Goffin was niet onder de indruk. Onze landgenoot ging meteen opnieuw door de opslag van de Australiër - de racket van de bad boy overleefde zijn woede-uitbarsting niet - en serveerde op de eigen service met zijn 22ste ace vlotjes uit: 6-4 in de allesbeslissende set na 3 uur en 12 minuten tennis.



België staat opnieuw op gelijke hoogte, zo dadelijk kan Steve Darcis Brussels Expo in vuur en vlam zetten. Wint 'Mister Davis Cup' zo dadelijk zijn partij tegen Jordan Thompson treedt België van 24 tot 26 november in de finale aan tegen Frankrijk. Tsonga en co waren in de andere halve finale een maatje te groot voor Servië. © photo news.