Zarina Diyas verovert eerste WTA-titel in Tokio

Door: redactie

17/09/17 - 11u22

© afp.

Zarina Diyas (WTA 100) heeft het WTA-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/250.000 dollar) gewonnen. De Kazachse veroverde zo haar eerste WTA-titel.

In de finale was de 23-jarige Diyas in twee sets te sterk voor thuisspeelster Miyu Kato (WTA 171): 6-2 en 7-5. Beide speelsters hadden zich als qualifier op de hoofdtabel geknokt. Het was hun eerste onderlinge confrontatie.



Diyas, die in de halve finales de Amerikaanse titelverdedigster Christina McHale (WTA 62) uitschakelde, had slechts één keer eerder een WTA-finale afgewerkt. In 2014 bereikte ze eveneens de eindstrijd in het Japan Women's Open, dat toen nog in Osaka plaatsvond. Ze verloor toen van de Australische Samantha Stosur.



In 2015 ging de titel in Tokio naar Yanina Wickmayer.