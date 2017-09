België staat voor zware klus: Bemelmans en De Greef in drie sets maatje te klein voor Australisch duo

Filip Dewulf

16/09/17 - 16u46

© photo news.

Het dubbelspel ging, ietwat logisch, met 6-3, 6-4, 6-0 naar de Australische tandem, John Peers en Jordan Thompson. Ruben Bemelmans en Arthur De Greef konden finaal te weinig gewicht in de schaal leggen tegen de twee bedreven dubbelspelers. Hierdoor beginnen David Goffin en Steve Darcis morgen met een 1-2-achterstand aan de laatste dag van deze halve finale van de Davis Cup.

© photo news. Op voorhand was het schipperen voor kapitein Johan Van Herck. Ging hij een enkelspeler, in casu Steve Darcis, overtuigen om aan te treden in het dubbelspel om toch wat meer ondervinding in het Belgische dubbelduo te pompen of spaarde hij zijn twee beste krachten voor de beslissende zondag? De Kempenaar opteerde voor de laatste optie en liet dus Ruben Bemelmans en Arthur De Greef op het wedstrijdblad staan. Een ondankbare taak daar de Limburger en de Brusselaar nog nooit hadden samengespeeld - De Greef speelde dit jaar amper twee dubbelwedstrijden! - en tegenover hen kwam samen met Jordan Thompson ook John Peers te staan. Die 29-jarige Australiër is de nummer twee van de wereld en won dit seizoen de Australian Open. Een ander kaliber dus. Lees ook Darcis vecht als een leeuw tegen 'bad boy' Kyrgios, maar moet toch het hoofd buigen na zware vijfsetter

Servië en Frankrijk houden elkaar in evenwicht na eerste dag halve finale Davis Cup

Goffin heeft het knap lastig tegen Millman maar bezorgt België wel eerste punt in Davis Cup

Dat ondervonden de Belgen ook. Onder het toeziend en aanmoedigend oog van Kim Clijsters trachten Bemelmans en De Greef wel hun vel duur te verkopen maar het mankeerde hen duidelijk aan automatismen en dubbelondervinding. Een break vroeg in elke set zorgde voor een snelle voorsprong van de Aussies, al had het Belgische koppel - onder aanvuring van een hevig Paleis 12 - wel nog even kansjes bij 3-4 in de tweede set om terug in de match te komen. Het zou de laatste stuiptrekking van De Greef en Bemelmans worden want Thompson en Peers gingen als een sneltrein met de derde set en de match aan de haal. © photo news.

"Zij waren heel sterk vandaag maar wij zijn telkens heel slecht aan elke set begonnen.", wist Ruben Bemelmans bij Sporza, "Zij waren heel solide en gaven niks weg terwijl wij de hele tijd op achtervolgen waren aangewezen." De Greef sloot zich daarbij aan: "Zij zijn het gewoon om samen te spelen, voor ons was het de eerste keer. Het zijn specialisten en waren duidelijk beter. Het was niet makkelijk voor mij want ik speel niet vaak in het dubbel maar het was wel een speciale ervaring, zo'n halve finale van de Davis Cup."



"De anderen waren beter, dat moeten we toegeven.", aldus Johan Van Herck. "Het was een heel moeilijke keuze voor mij, misschien wel de moeilijkste tot nu toe. Ik moest naar het ganse weekend kijken en dan de knoop doorhakken. Maar nogmaals: we hebben vandaag een match verloren maar nog niet de ontmoeting." © persinfo.