België op achterstand in Davis Cup: Bemelmans en De Greef in drie sets maatje te klein voor Australisch duo

Door: redactie

16/09/17 - 16u46

© photo news.

België staat in de halve finale van de Davis Cup 1-2 in het krijt tegen Australië. Ruben Bemelmans en Arthur De Greef verloren in Paleis 12 het dubbelspel tegen het duo Jordan Thompson en Jordan Peers met duidelijke cijfers: 3-6, 4-6 en 0-6. Morgen moeten hoe dan ook beide enkelspelwedstrijden gewonnen worden wil België nog de finale van het landenteamtoernooi halen.



