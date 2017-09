Bemelmans en De Greef in dubbelspel in Davis Cup

Bewerkt door: PL

16/09/17 - 14u48 Bron: Belga

Arthur De Greef en Ruben Bemelmans (links) nemen het op tegen het Australische duo Jordan Thompson en Jordan Peers. © photo news.

Johan Van Herck heeft zijn duo bekendgemaakt dat deze namiddag (15 uur) het dubbelspel zal betwisten in de halve finale van de Davis Cup in Paleis 12 van Brussels Expo. Zoals verwacht zijn dat Ruben Bemelmans en Arthur De Greef. Australië rekent op Jordan Thompson en Jordan Peers, nummer twee van de wereld in het dubbelspel.