Japanse Kato vervoegt Diyas in finale WTA-toernooi Tokio

De Japanse Miyu Kato (WTA 171) heeft zich vanmiddag in eigen land als tweede geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Tokio (hard/250.000 dollar).

Kato rekende na twee uur en 56 minuten in drie sets (4-6, 7-6 (7/1) en 6-4) af met de Kroatische Jana Fett (WTA 123). In de finale neemt Kato het op tegen de Kazachse Zarina Diyas (WTA 100), die eerder op de dag de Amerikaanse Christina McHale (WTA 62) versloeg.



Voor de 22-jarige Kato is het haar eerste WTA-finale in het enkelspel. In het dubbelspel schreef ze vorig jaar wel het WTA-toernooi in Katowice op haar naam. De 23-jarige Diyas stond in 2014 al eens in de finale van de Japan Women's Open (toen in Osaka), maar verloor die finale toen van de Australische Samantha Stosur. Het wordt de eerste onderlinge confrontatie tussen beide speelsters.



In 2015 ging de titel in Japan naar Yanina Wickmayer.

