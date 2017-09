Kyrgios: "Eén van de belangrijkste zeges uit mijn carrière"

Door: redactie

15/09/17

© afp.

In de Davis Cup is Nick Kyrgios een andere speler dan op het ATP-circuit. Met de hulp van Lleyton Hewitt geraakt hij minder snel afgeleid en blijft hij vechten tot het einde. Zo ook vrijdag.

"Ik zat op een bepaald moment in een lastig parket.", moest Kyrgios toegeven, "Twee sets tegen een achter, op een trage gravel en voor een vijandig publiek. Maar Lleyton hamerde erop dat ik erin moest blijven geloven. Hij heeft gelijk gekregen. Dit was niet mijn beste tennis maar ik serveerde goed en won daarmee ook de sleutelpunten. Dit is waarschijnlijk één van de belangrijkste zeges uit mijn carrière."



Kapitein Lleyton Hewitt kon niet anders dan tevreden zijn na deze eerste, lange dag. "Ik vind dat alle vier de spelers vandaag de lat erg hoog hebben gelegd en uitstekend tennis hebben gebracht.", zei de voormalige nummer één, "De mensen hebben twee leuke matchen gekregen. Maar ik weet wel dat ook het dubbelspel zwaar gaat worden, wie we ook tegenover ons gaan krijgen."