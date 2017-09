Blondine achter Darcis viel heel wat kijkers op tijdens Davis Cup-duel. En ze is zeker geen onbekende

TLB

15/09/17 - 20u52

© rv/photonews.

Niet alleen het tennis in Paleis 12, waar België dit weekend de halve finale van de Davis Cup afwerkt tegen Australië, kon heel wat televisiekijkers vanavond interesseren. Ook de vrouwen die een uitzendbedrijf achter de banken van beide landen heeft geposteerd, vielen flink wat mensen op. En één van die knappe dames is zeker geen onbekende. De blondine achter Darcis is immers Luna Stevens, de WAG van Zulte Waregem-speler Sandy Walsh. Ook tijdens de Davis Cup-finale in 2015 was de blondine al van de partij (zie tweet onder). Of waarom ook de pauzes tijdens de Davis Cup komend weekend interessant zullen blijven...