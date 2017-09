Servië en Frankrijk houden elkaar in evenwicht na eerste dag halve finale Davis Cup

Door: redactie

15/09/17 - 20u22

Servië en Frankrijk houden elkaar in evenwicht (1-1) na de eerste dag van hun Davis Cup-ontmoeting in de halve finales van de Wereldgroep.

Dusan Lajovic (ATP 80) had eerder op de dag in Villeneuve-d'Ascq, nabij Rijsel, Servië op voorsprong gebracht door Lucas Pouille (ATP 22) in vier sets met 6-1, 3-6, 7-6 (9/7) en 7-6 (7/5) te kloppen.



Jo-Wilfried Tsonga (ATP 18) maakte vervolgens korte metten met Laslo Djere (ATP 95): 7-6 (7/2), 6-3 en 6-3 en hing de bordjes zo weer gelijk.



De Fransen zijn favoriet nadat de Serviërs Novak Djokovic (ATP 6), Janko Tipsarevic (ATP 68) en Viktor Troicki (ATP 47) zagen uitvallen.



Zaterdag volgt het dubbelspel, zondag staan de resterende twee enkelspelen op het menu. Het land dat drie wedstrijden wint, ontmoet in de finale de winnaar van de ontmoeting tussen België en Australië.