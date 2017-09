Darcis vecht als een leeuw tegen 'bad boy' Kyrgios, maar moet toch het hoofd buigen na zware vijfsetter

Thomas Lissens

Davis Cup De bordjes hangen weer gelijk in de halve finale van de Davis Cup tussen België en Australië. 'Mister Davis Cup' Steve Darcis (ATP 77) verweerde zich kranig tegen de Australische topper Nick Kyrgios (ATP 20), maar na een slopende vijfsetter was het toch de 'bad boy' die de stand in evenwicht bracht. Eerder vandaag had David Goffin België al een punt geschonken door te winnen tegen John Millman.

© getty. © belga. Darcis begon zonder schroom aan zijn wedstrijd tegen de nummer twintig van de wereld. De 33-jarige Waal kon zijn voet in de rally's naast die van Kyrgios zetten en tot 2-2 hielden de kemphanen elkaar in evenwicht. Maar Darcis had toch een probleem: Kyrgios was bij de les en de gevreesde opslag van de Australische 'bad boy' draaide op volle toeren. Services van meer dan 200 kilometer per uur waren niet uitzonderlijk en daardoor kwam onze landgenoot er in de opslagspelletjes van Kyrgios helemaal niet aan te pas.



Het was dus vooral zaak voor 'Shark' om zijn eigen opslag te behouden, maar bij 2-2 lukte dat niet. Kyrgios kon een eerste break pakken en de Australiër ging ook door op dat elan. Het Belgische publiek in Paleis 12 deed er wel alles aan om de 22-jarige'Kygs' uit zijn lood te slaan en af en toe lukte dat ook wel. Maar de eerste set haalde hij toch eenvoudig binnen: 6-3. Lees ook Goffin heeft het knap lastig tegen Millman maar bezorgt België wel eerste punt in Davis Cup

'Mister Davis Cup' knokt terug © reuters. In set twee was het spelbeeld wél helemaal anders. Darcis behield zijn opslag en ging dan meteen door de service van zijn Australische opponent. De nummer 77 van de wereldranglijst liep uit tot 3-0 en 4-2 en toen Kyrgios even orde op zaken leek te gaan stellen, bleef Darcis rustig. In de lange rally's trok 'Shark' bijna altijd aan het langste eind en Kyrgios maakte een pak meer ongedwongen fouten dan in de eerste set. Resultaat: een 6-3 voor Darcis en toenemende frustraties bij Kyrgios.



En dat werd niet beter in set 3. Kyrgios speelde zeker niet slecht, maar bij de kleinste fout bleef de Belgische aanhang als een wespenzwerm rond zijn hoofd zoemen. Echt invloed op het tennis van de Australiër had dat evenwel niet. Kyrgios bleef teren op zijn prima service en kreeg ook enkele kansen om door Darcis opslag te gaan, maar net als de Luikenaar met zijn rug tegen de muur staat, is hij op z'n best. Zeker in de Davis Cup.



Darcis leek wel met een stel extra longen op de gravelbaan te staan. Geruggensteund door de fanatieke achterban haalde Darcis heel wat schijnbaar verloren ballen terug en knokte telkens terug. En na een slopende set van een uur en 22 minuten was het zelfs de Belg die mocht juichen. Hij haalde de tiebreak binnen met 7-5 en het dak ging er daardoor helemààl af in Brussel. © reuters.