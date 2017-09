Goffin heeft het knap lastig tegen Millman maar bezorgt België wel eerste punt in Davis Cup

GVS

15/09/17 - 17u40

© photo news.

Moeilijk kan ook! België is met een overwinning uit de startblokken geschoten in de halve finale van de Davis Cup. David Goffin (ATP 12) - net op tijd 100 percent fit - zette in Paleis 12 van Brussels Expo de Australiër John Millman (ATP 185) in vier sets opzij (6-7, 6-4, 6-3 en 7-5). 1-0 voor België na een lastige wedstrijd, zo dadelijk is het de beurt aan Steve Darcis (ATP 77) en Nick Kyrgios (ATP 20).

Onze landgenoot en de 28-jarige Australiër uit Brisbane hielden elkaar in de eerste set tot 5-5 in bedwang. Een tussenversnelling van Goffin leverde de eerste break van de wedstrijd op, maar Millman wist toch een tiebreak uit de brand te spelen. Daarin maakte de Luikenaar teveel onnodige fouten - vooral zijn forehand liet te wensen over - zodat Millman ietwat verrassend de eerste set op zak stak: 6-7 (4/7).



En ook de tweede set begon niet al te best voor de Luikenaar. De Australiër speelde zonder complexen - het verschil in ranking zagen we helemaal niet terug op de baan - en ging al snel door de opslag van Goffin. Onze landgenoot, die onder impuls van een hevig thuispubliek naar zijn beste tennis zocht, brak gelukkig al snel terug. Op karakter en met gedurfder tennis - met 12 winners maar ook 25 ongedwongen fouten tot gevolg - werkte Goffin bij een 4-4 eerst vier breakballen weg waarna hij zelf door de service van zijn opponent ging. 6-4 in de tweede set, Goffin en België back in business. © photo news.