David Goffin is klaar voor de dienst: "Ik heb zo goed als geen pijn meer"

MDB

14/09/17 - 15u40 Bron: Belga

David Goffin aan de zijde van Nick Kyrgios. © photo news.

David Goffin kende door knieproblemen geen vlekkeloze aanloop naar de halve finale van de Davis Cup. Maar daags voor hij in Paleis 12 in Brussels Expo de baan opkomt tegen de Australiër John Millman, brengt Belgiës nummer 1 goed nieuws. "Ik ben 100 procent beschikbaar voor dit weekend", klinkt het.

"Mijn blessure is goed geheeld dankzij het werk van de medische ploeg. Ik hoop dat morgen alles perfect zal lopen", zegt de nummer 12 van de wereld. "Ik heb zo goed als geen pijn meer."



Goffin staat morgen in het eerste enkelspel tegenover John Millman, nummer 185 op de ranking. "Ik heb hem al meerdere keren zien spelen, maar we namen het nog nooit tegen elkaar op. Hij heeft een heel fysiek en stevig spel. Het is aan mij om zijn ritme te ontregelen. Maar het allerbelangrijkste is dat ik mij concentreer op mijn kwaliteiten."



Over de gravelbaan die voor de halve finale werd aangelegd, is Goffin tevreden. "Hij is eerder traag maar van goeie kwaliteit. We zijn heel blij. Voor de Australiërs wordt het ingewikkelder want zij zijn gewend op snelle ondergronden te spelen."



Steve Darcis (ATP 77) werkt morgen het tweede enkelspel af. Hij staat tegenover de Australische kopman en enfant terrible Nick Kyrgios (ATP 20). "Hij is onvoorspelbaar", weet 'Shark'. "In de Davis Cup wordt Kyrgios goed omkaderd door zijn kapitein Lleyton Hewitt. Bovendien is hij heel gemotiveerd. Ik zal solide moet zijn. Ik ga het veld opstappen als een krijger en in mijn kansen geloven. Op fysiek vlak en qua tennis zit het goed. Ik wil Kyrgios last bezorgen."



"Kyrgios is een enorm talent", vult kapitein Johan Van Herck aan. "Maar wij gaan ons concentreren op ons spel en op dat van Steve."