Goffin en Millman openen halve finale Davis Cup tussen België en Australië

David Goffin (ATP 12) en John Millman (ATP 185) spelen morgen het eerste enkelspel in de halve finale van de Davis Cup tussen België en Australië. Daarna is het in Paleis 12 van Brussels Expo, waar op gravel wordt gespeeld, de beurt aan Steve Darcis (ATP 77) en Nick Kyrgios (ATP 20).

Zaterdag staat het dubbel op het programma. Australië kan daarvoor rekenen op John Peers, nummer 2 van de wereld in de specialiteit. Zondag volgen de twee resterende enkelwedstrijden.



Wie het eerst drie keer wint, stoot door naar de finale. Die wordt van 24 tot 26 november afgewerkt. De tegenstander daarin is Frankrijk of Servië. Zij treffen elkaar dit weekend in Rijsel.



Australië voerde vandaag overigens nog een wijziging in de selectie door. Millman kwam in de plaats van Thanasi Kokkinakis (ATP 213). Ook Jordan Thompson (ATP 70) hoort tot de selectie.



De Belgische ploeg bestaat naast Goffin en Darcis uit Ruben Bemelmans (ATP 92) en Arthur De Greef (ATP 147). Lees ook Van Herck heeft selectie voor halve finale Davis Cup tegen Australië rond

