Belgen willen tegen Australië poort richting finale openbeuken

12/09/17 - 14u39 Bron: Belga

© photo_news.

De Belgische Davis Cup-ploeg speelt van vrijdag tot en met zondag de halve finales van de Wereldgroep. Tegenstander in Paleis 12 aan Brussels Expo is Australië, dat afzakt met speerpunt Nick Kyrgios (ATP 20). De Belgen hopen zich, twee jaar na de verloren finale tegen het Verenigd Koninkrijk, opnieuw te plaatsen voor de eindstrijd.

Davis Cup-kapitein Johan Van Herck rekent tegen Australië op David Goffin (ATP 12), al blijft het afwachten of Belgiës beste tennisser honderd procent fit geraakt voor het treffen. Kniepijn speelde de Luikenaar immers parten tijdens de recente US Open, maar Goffin liet nadien weten dat zijn blessure gunstig evolueert.



Van Herck hoopt voorts dat Steve Darcis (ATP 77), in New York uitgeschakeld in de eerste ronde, tegen de Australiërs opnieuw toont waar hij zijn bijnaam 'Mister Davis Cup' aan te danken heeft. Ruben Bemelmans (ATP 92) en Arthur De Greef (ATP 147) vervolledigen de Belgische selectie.



De Australische Davis Cup-kapitein Lleyton Hewitt koos voor Jordan Thompson (ATP 70), Thanasi Kokkinakis (ATP 213) en dubbelspeler John Peers om kopman Kyrgios bij te staan. Het 22-jarige 'enfant terrible' van het Australische tennis presteerde de afgelopen maanden sterk met onder meer een finaleplek op het prestigieuze Masters-1.000 toernooi in Cincinnati, maar moest op de US Open al na de openingsronde zijn koffers pakken.



Dit jaar schakelde de Belgische Davis Cup-ploeg op weg naar de laatste vier in de Wereldgroep achtereenvolgens Duitsland (1-4 in Frankfurt) en Italië (3-2 in Charleroi) uit. Australië rekende op zijn beurt in de eerste ronde en kwartfinale respectievelijk af met Tsjechië (4-1 in Melbourne) en de Verenigde Staten (3-2 in Brisbane).



Volgens de gekende formule begint het duel tussen België en Australië vrijdag met twee enkelspelen. Op zaterdag volgt een dubbelspel, waarna op zondag opnieuw twee enkelspelen op de agenda staan. Als ondergrond voor de ontmoeting kozen de Belgen voor gravel.



In de andere halve finale in Rijsel neemt Frankrijk het op tegen Servië. De winnaars van beide halve finales spelen eind november om de titel.