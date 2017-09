Belgen willen tegen Australië poort richting finale openbeuken: "We hebben veel kwaliteit in de rangen"

Bewerkt door: XC

© photo news.

De Belgische Davis Cup-ploeg speelt van vrijdag tot en met zondag de halve finales van de Wereldgroep. Tegenstander in Paleis 12 aan Brussels Expo is Australië, dat afzakt met speerpunt Nick Kyrgios (ATP 20). De Belgen hopen zich, twee jaar na de verloren finale tegen het Verenigd Koninkrijk, opnieuw te plaatsen voor de eindstrijd.

© photo news. Davis Cup-kapitein Johan Van Herck rekent tegen Australië op David Goffin (ATP 12), al blijft het afwachten of Belgiës beste tennisser honderd procent fit geraakt voor het treffen. Kniepijn speelde de Luikenaar immers parten tijdens de recente US Open, maar Goffin liet nadien weten dat zijn blessure gunstig evolueert.



Van Herck hoopt voorts dat Steve Darcis (ATP 77), in New York uitgeschakeld in de eerste ronde, tegen de Australiërs opnieuw toont waar hij zijn bijnaam 'Mister Davis Cup' aan te danken heeft. Ruben Bemelmans (ATP 92) en Arthur De Greef (ATP 147) vervolledigen de Belgische selectie.



De Australische Davis Cup-kapitein Lleyton Hewitt koos voor Jordan Thompson (ATP 70), Thanasi Kokkinakis (ATP 213) en dubbelspeler John Peers om kopman Kyrgios bij te staan. Het 22-jarige 'enfant terrible' van het Australische tennis presteerde de afgelopen maanden sterk met onder meer een finaleplek op het prestigieuze Masters-1.000 toernooi in Cincinnati, maar moest op de US Open al na de openingsronde zijn koffers pakken.



Dit jaar schakelde de Belgische Davis Cup-ploeg op weg naar de laatste vier in de Wereldgroep achtereenvolgens Duitsland (1-4 in Frankfurt) en Italië (3-2 in Charleroi) uit. Australië rekende op zijn beurt in de eerste ronde en kwartfinale respectievelijk af met Tsjechië (4-1 in Melbourne) en de Verenigde Staten (3-2 in Brisbane).



Volgens de gekende formule begint het duel tussen België en Australië vrijdag met twee enkelspelen. Op zaterdag volgt een dubbelspel, waarna op zondag opnieuw twee enkelspelen op de agenda staan. Als ondergrond voor de ontmoeting kozen de Belgen voor gravel.



In de andere halve finale in Rijsel neemt Frankrijk het op tegen Servië. De winnaars van beide halve finales spelen eind november om de titel. Lees ook Afzegging in Belgische kamp voor Davis Cup tegen Australië - Goffin op plaats 12

Nadal voor derde keer tenniskoning in New York: "Dankuwel, oom Toni" 'Mister Davis Cup' Steve Darcis. © photo_news.

Lleyton Hewitt: "Wordt hevige strijd" © photo news. "Dat de Belgen de laatste jaren sterk presteren in de Davis Cup komt voor mij niet als een verrassing", zei Hewitt, de kapitein van de Aussies. "Het team hangt geweldig aan elkaar en elke speler gaat voor een teammaat door het vuur. Bovendien heeft België met David Goffin een klassetennisser in de rangen, die vooral op gravel te duchten is. Zij toppen altijd in de Davis Cup, dus wij zullen klaar moeten zijn voor een hevige strijd."



Hewitt heeft nog tot vrijdag om zijn spelers voor het duel klaar te stomen. "Dat zal zonder twijfel lukken", stelde de kapitein. "Mijn tennissers voelen zich training na training beter. Er zal geen gebrek aan motivatie zijn, want de Davis Cup is voor ons een echt doel. Die competitie is in ons land erg belangrijk en we zullen ons beste beentje voorzetten om de finale te bereiken. Ik won als speler zelf tweemaal (1999 en 2003) de trofee, en weet wat dat losmaakt in Australië."

Kyrgios: "Heb veel vertrouwen" "De Davis Cup betekent veel voor mij", vertelde Kyrgios. "Mijn ploeggenoten zijn echte vrienden met wie ik me altijd amuseer. Voor hen wil ik mijn verantwoordelijkheid pakken en wedstrijden winnen."



Het 22-jarige 'enfant terrible' van het Australische tennis presteerde de afgelopen maanden sterk met onder meer een finaleplek op het prestigieuze Masters-1.000 toernooi in Cincinnati, maar moest op de US Open al na de openingsronde zijn koffers pakken. Toen klaagde hij over pijn in zijn rechterschouder. "Hoe het nu met die blessure gesteld is? Goed, maar ik zal er niets meer over vertellen", verklaarde Kyrgios. "Ik wil alleen zeggen dat ik veel vertrouwen heb en klaar ben voor de ontmoeting. Dat zal tegen de Belgen, met David Goffin als speerpunt, nodig zijn." © getty.

David Goffin begint aan race tegen de klok "Ik heb maandag een eerste keer gertaind sinds mijn terugkeer van de US Open, en beetje bij beetje betert mijn blessure", verklaarde Goffin. "Ik sta in voortdurend contact met de medische staf die er alles aan doet om me klaar te stomen voor het duel. Momenteel hindert de pijn me nog tijdens het tennissen, maar ik heb nog twee dagen om honderd procent fit te geraken."

Geen twijfels bij bondscoach © photo news. Met het forfait van Joris De Loore (ATP-220) en de aanslepende blessure aan de linkerknie van David Goffin (ATP-12), beleefde Davis Cup-kapitein Johan Van Herck niet de ideale voorbereiding op de halve finales. "Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we er bij de start zullen staan", vertelde Van Herck.



"Mijn spelers hebben al erg veel ervaring in de Davis Cup en laten zich dus niet snel uit hun lood slaan", zei Van Herck. "Of we door het afhaken van De Loore verzwakt voor de dag zullen komen? Helemaal niet. We hebben nog altijd veel kwaliteit in onze rangen, daar ben ik gerust in."



Van Herck selecteerde Arthur De Greef (ATP-147) als vervanger van de onfortuinlijke De Loore. "De keuze voor De Greef was voor mij heel logisch", legde de kapitein uit. "Hij beschikt op het gravel over de nodige capaciteiten. Of De Greef de plaats van De Loore in het dubbelspel inneemt zal later wel blijken. Ik ben er alleszins van overtuigd dat hij er dit weekend zal staan." © photo_news.