Kimiko Date (46) in tranen na afscheid met 'double bagel'

Bewerkt door: PL

12/09/17 - 13u51 Bron: Belga

© afp.

Kimiko Date heeft weinig plezier beleefd aan haar allerlaatste wedstrijd op professioneel niveau. De Japanse veterane (46) verloor vandaag voor eigen volk in Tokio in de eerste ronde met 6-0, 6-0 van de Servische Aleksandra Krunic (WTA 67).

Date had van de organisatie een wildcard gekregen voor het Japan Women's Open tennis. Vooraf had ze aangekondigd dat het haar laatste toernooi zou worden. Tegen Krunic, 22 jaar jonger, maakte ze geen schijn van kans.



"Het is eindelijk voorbij", vertelde Date met tranen in de ogen na haar laatste optreden. "Uiteraard voel ik mij verdrietig. Maar ik ben ook dankbaar voor wat het tennis mij heeft geschonken."



De Japanse won in haar carrière acht WTA-toernooien en stond ooit vierde op de wereldranglijst. In 1996 kondigde ze een eerste keer haar afscheid aan, om pas twaalf jaar later terug te keren. Door twee knieoperaties speelde ze de voorbije twee jaar weinig.