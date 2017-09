Elise Mertens bereikt tweede ronde in Tokio

Bewerkt door: PL

11/09/17

Elise Mertens (WTA 41) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Tokio (hard/250.000 dollar).

De Limburgse, het derde reekshoofd, haalde het met 7-6 (8/6), 6-1 van de Russische Evgeniya Rodina (WTA 91). Na 1u33' was de wedstrijd afgelopen. Het was het eerste onderlinge duel tussen de 21-jarige Mertens en de 28-jarige Rodina.



In de achtste finales staat Mertens tegenover thuisspeelster Risa Ozaki (WTA 90) of de Poolse Magda Linette (WTA 76). Mertens is de enige Belgische deelneemster aan het Japan Women's Open Tennis. In 2015 won Yanina Wickmayer er de titel. In het dubbel vormt Mertens een duo met de Turkse Ipek Soylu.