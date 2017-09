David Goffin heeft goed nieuws met het oog op de halve finale van de Davis Cup

GVS

8/09/17 - 14u43 Bron: Belga

Het lijkt erop dat de Belgische Davis Cup-ploeg in de halve finale tegen Australië over kopman David Goffin zal kunnen beschikken. De knieblessure die hem parten speelde tijdens de US Open evolueert gunstig, zo laat hij vandaag weten via de sociale media.

Goffin sneuvelde maandag in New York in de achtste finale tegen de Russische tiener Andrey Rublev (ATP 53). Het nummer 14 van de wereld werd duidelijk gehinderd door zijn ingepakte linkerknie en liet na zijn exit op de US Open weten dat hij twijfelachtig was voor de Davis Cup. Maar vandaag klinkt Belgiës nummer 1 al optimistischer in een bericht op Twitter.



"Dag iedereen. Het laatste nieuws over mijn knie is eerder geruststellend", opent Goffin. "Sinds mijn terugkeer uit New York krijg ik de nodige verzorging, met dank aan de medische staf van de Davis Cup. Die stelt alles in het werk opdat ik fit geraak voor volgende week. Maandag hervat ik de training. Ik hoop dat jullie de ploeg volgend weekend tegen Australië massaal komen aanmoedigen!"



Goffin vormt volgend weekend (15-17 september) een team met Steve Darcis (ATP 66), Ruben Bemelmans (ATP 96) en Joris De Loore (ATP 198). De halve finale wordt op gravel gespeeld in Brussels Expo op de Heizel.

Lees ook Van Herck heeft selectie voor halve finale Davis Cup tegen Australië rond